Yunanistan'da seçim günü; Sandık başına giden Miçotakis: 'İstikrarlı bir Yunanistan için oy veriyoruz'

Yunanistan, 21 Mayıs'ta yapılan erken parlamento seçimleri sonrasında hükümetin kurulamaması üzerine bugün tekrar sandık başında. Yerel saatle 7.00'de açılan sandıklar, 12 saat sonra, yerel saatle 19.00'da kapanacak.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, partisi Yeni Demokrasi (YD) anketleri önde götüren eski başbakan Kiryakos Miçotakis, oyunu Kifse (Kifissia) şehrinde kullandı. Burada bir açıklama yapan Miçotakis, gelecek dört yıl için istikrarlı bir hükümet istediğini söyledi.

'VATANDAŞLARIN GÖREVİNİ OLGUNLUKLA YERİNE GETİRECEĞİNE EMİNİM'

"Bugün odak noktamız vatandaşlar ve demokrasi" diyen Miçotakis, "Bugün bir neşe ve sorumluluk günü. Ülkenin, 4 senelik ufkuyla istikrarlı ve etkili bir hükümeti olabilsin diye bugün birkaç hafta içinde ikinci kez oy veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, "Vatandaşların görevlerini olgunlukla, kişisel refahları, kendi iyilikleri, ailelerinin iyiliği ve aynı zamanda istikrarlı bir Yunanistan için oy verme olgunluğuyla yerine getireceğine son derece eminim" açıklamasında bulundu.

'DEMOKRASİMİZİN NİTELİĞİ HAKKINDA DA KARAR VERECEĞİZ'

SYRİZA partisi lideri Aleksis Çipras ise oyunu Peristeri kentinde kullandı. Burada bir açıklama yapan Çipras, bugünkü seçimlerin çok önemli olduğunu söyleyerek, seçimin yeni seçim sistemiyle yapıldığını hatırlattı. Kazanan partinin parlamentoda fazladan 50 sandalye elde edebileceğine işaret eden Miçotakis, "Yönetecek parti seçilecek. Bu ise gelecek dört yıldaki hayatımız hakkında karar verileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla, demokrasimizin niteliği hakkında da karar verilmiş olacak" ifadelerini kullandı.