Lunaparkta korkunç kaza: Raydan çıktı

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir lunaparkta hız treni raydan çıktı.

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Lunaparkta korkunç kaza: Raydan çıktı

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir lunaparkta hız treni raydan çıktı. Hız treninin 30 metre yükseklikte yaklaşık 90 kilometre hızla gittiği sırada raydan çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis sözcüsü Helena Boström Thomas olay sonrası yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.00’te meydana gelen kazada yaralıların durumunu belirtmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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