Darbe girişiminin sona ermesinden sonra Putin'den ilk açıklama

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin’in dün başlattığı darbe girişiminin sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez açıklama yaptı.

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Darbe girişiminin sona ermesinden sonra Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim" dedi.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, dün Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak "silahlı isyan" başlatmıştı. Prigojin'in darbe girişimi ve sonrasında Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun görülmemesi, "Görevden mi alındı?" sorularına sebep olmuştu.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Rusya'da Savunma Bakanı ve askeri yönetime karşı bayrak açan özel güvenlik şirketi Wagner'in patronu, silahlı isyanı sonlandırma kararı almıştı. Kremlin de Wagner lideri Yevgeny Prigozhin hakkında açılan davanın kapatılacağını bildirmişti. Anlaşma şartlarına göre Prigozhin, Belarus'a yerleşecek

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