Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan seçimlerinde zafer kazanan başbakan Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde ettiği başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek "yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması" temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.