Brüksel'de İsveç Türkiye toplantısı yapılacak

Litvanya'daki NATO tatbikatlarını izleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ifade eden Stoltenberg, Brüksel'de İsveç ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek toplantıya iki ülkenin Dışişleri Bakanları, İstihbarat Şefleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanlarının katılacağını söyledi.

Brükel'deki bu üst düzey toplantıyla Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme sağlamayı umduklarını vurguladı.

Rusya'daki gelişmeleri değerlendiren Stoltenberg, "Wagner isyanı Rusya'daki rejimin zayıflığını gösteriyor." diye konuştu.