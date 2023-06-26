Brüksel'de İsveç Türkiye toplantısı yapılacak

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den yeni bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri, Temmuz ayındaki Vilnius zirvesi öncesi İsveç ve Türkiye arasında Brüksel'de üst düzey toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Brüksel'de İsveç Türkiye toplantısı yapılacak

Litvanya'daki NATO tatbikatlarını izleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ifade eden Stoltenberg, Brüksel'de İsveç ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek toplantıya iki ülkenin Dışişleri Bakanları, İstihbarat Şefleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanlarının katılacağını söyledi.

Brükel'deki bu üst düzey toplantıyla Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme sağlamayı umduklarını vurguladı.

Rusya'daki gelişmeleri değerlendiren Stoltenberg, "Wagner isyanı Rusya'daki rejimin zayıflığını gösteriyor." diye konuştu.

Etiketler
NATO İsveç
Endişe onların göbek adı! Sürekli her şeyden korkan 4 burç! Dertleri bir bitmiyor... Endişe onların göbek adı! Sürekli her şeyden korkan 4 burç! Dertleri bir bitmiyor...
Rusya'da darbe girişimini başlatan Prigojin açıkladı: Wagner 1 Temmuz'da varlığına son veriyor Rusya'da darbe girişimini başlatan Prigojin açıkladı
Miçotakis'e hükümeti kurma görevi Miçotakis'e hükümeti kurma görevi
En güzel kurban bayramı mesajları! Bu mesajlar başka yerde yok... En güzel kurban bayramı mesajları! Bu mesajlar başka yerde yok...
ÇOK OKUNANLAR
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Özgür Demirtaş, yeni dolar tahminini paylaştı: Sonrasını sonra konuşalım! Özgür Demirtaş, yeni dolar tahminini paylaştı
Memur ve emekli maaş zammında yeni detaylar: Maaş zammı alınamayabilir! Memur ve emekli maaş zammında yeni detaylar
İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Sabırla takip ediyorum
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? Kulis: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'?