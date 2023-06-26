Sadullah Ergin’den ‘birleşme’ açıklaması

Sadullah Ergin, Gelecek ve Saadet Partisiyle anlaşamama nedenleri ile ilgili Gerçek Gündem’e konuştu.

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Sadullah Ergin’den ‘birleşme’ açıklaması

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle TBMM'de kurulacak ortak grupta yer almayacaklarını açıklamıştı. DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, birleşmenin neden olmadığına dair Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulundu.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin TBMM'de ortak grup kuracak iddiaları bir süredir gündemde. En son DEVA Partisi, dün (25 Haziran) grup kurma ve yeni partide birleşme modellerinin uygun olmadığını açıklamış ve kurulacak ortak grupta yer almayacağını belirtmişti.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, hem TBMM’de ortak grup kurma hem de Gelecek Partisi ile birleşme modelini neden reddettiklerini anlattı. Ergin, Meclis’te grup oluşturma durumunun doğal olmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağını söyledi.

Ergin, DEVA Partisi’nin ‘Gelecek ve Saadet Partilerini muhafazakar bulduğu ve İstanbul Sözleşmesi’ne olan yaklaşımları sebebiyle ortak grup kurmayı reddettikleri’ yönündeki bilgilere ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

‘‘Ali Babacan’ın Ahmet Davutoğlu'na ve Temel Karamollaoğlu'na, muhafazakarlık ve İstanbul Sözleşmesi sebebiyle bu birleşmenin olmayacağını söylediği iddiası doğru değil. Tamamen gerçek dışı. Görüşmelerde böyle bir diyalog yaşanmadı. DEVA Partisi açısından bizim bu gerekçelerle hiçbir partiye böyle bir cevabımız olmamıştır.

Üçlü çatı üzerinden Meclis’te grup oluşturma durumunun da doğal olmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetim sorunları çıkaracağı ve partilerin kimliklerinin gelişimine engel olabileceği sebebiyle kabul görülmedi.

Gelecek Partisi ile birleşme konusunda ise önerilen model açısından çift başlılık, sürdürülebilir olmaması ve mesaj karmaşası endişelerden dolayı kabul edilmedi ancak daha makul modeller olur ise görüşmeye kapılarımızın açık olduğunu belirttik.’’

Kaynak: Gerçek Gündem

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DEVA Partisi Gelecek Partisi Sadullah Ergin Saadet Partisi Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu TBMM
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