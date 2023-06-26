Babası HÜDAPAR’la yakın olan Ebu Hanzala’nın 3 dosyası mahkeme tarafından birleştirildi

Ebu Hanzala olarak bilinen selefi Tevhid Cemaati’nin lideri Halis Bayancuk, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı suçlamadan defalarca tutuklanıp serbest bırakılmasıyla adalet gündeminin en ilginç figürlerinden biri haline gelen selefi Tevhid Cemaati’nin lideri Halis Bayancuk’un hüküm giydiği dosya, Yargıtay’da 28 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada bozulmuştu.



Bozma kararında Yargıtay, Bayancuk dahil yargılanan diğer sanıkların, El Kaide ile organik bağlantılarını gösteren delillerin ve örgütsel faaliyetlerinin neler olduğunun açıkça gösterilmesini istemiş, suçlama gerekçelerinin “soyut” olduğunu belirtmişti.



Mayıs ayında yapılan son duruşmada ise mahkeme, Ebu Hanzala’nın yargılandığı üç dosyayı birleştirme kararı aldı. Daha önce Bakırköy 11. Ağır Ceza, Bakırköy 16. Ağır Ceza ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ebu Hanzala, artık tek bir dosya üzerinden yargılanacak. Bir sonraki duruşma tarihi 15 Eylül olarak belirlendi.

‘’HÜDAPAR UZUN SÜREDİR EBU HANZALA’NIN TAHLİYESİ İÇİN AKP’YE BASKI YAPIYORDU’’

Gerçek Gündem’e konuşan kaynaklar, bu karar ile birlikte Ebu Hanzala’nın ilk celsede tahliye edilebileceğini düşündüklerini ve HÜDAPAR’ın Ebu Hanzala’nın tahliyesi için AKP’ye baskı yaptıklarını iddia etti.



Yine Gerçek Gündem’e konuşan başka bir kaynağımız, ‘‘HÜDAPAR, yargıtay ile çok görüşmeler yaptı öncesinde. AKP’ye destekleri ile beraber bu dosyayı ve buna benzer dosyaları önlerine koydular. Ben Ebu Hanzala’nın anlaşma yaptığını düşünüyorum. Bazı sert söylemler içeren konuşmaların hepsini internetten sildiler, kaldırdılar.’’



HÜDAPAR VE EBU HANZALA’NIN ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VAR?

Ebu Hanzala’nın babası Hacı Bayancuk, 1992’de Hizbullah’ın askeri kanat sorumluluğunu yaptı. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, terör örgütü Hizbullah’ın Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancuk'un avukatlığını yapmıştı.



Baba Bayancuk’un yargılandığı 2010 yılından bir haber arşivi:

Ayrıca HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin de Ebu Hanzala’nın cemaati olarak bilinen Tevhid ve Sünnet cemaatine yakınlığı ile tanınıyor. Şahin’in 2021 yılında Ebu Hanzala ile ilgili attığı bir tweet şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem