'AKP yeni anayasa için uzlaşı planı yapıyor, olmazsa referandum gündeme gelecek'

Meclis tablosunun yeni anayasa için uygun olduğunu düşünen iktidar partisi kurmayları, 1 Ekim’den itibaren önce anayasal çoğunluk, bu olmadığı takdirde referandum için gerekli 361 sayısına ulaşmak için temaslara başlayacaklarını söylüyor.

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'AKP yeni anayasa için uzlaşı planı yapıyor, olmazsa referandum gündeme gelecek'

1 Ekim’de yasama yılına başlayacak olan Meclis'in olası gündeminde yeni anayasa öne çıkıyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre AKP, anayasa değişikliği için 'uzlaşı' planı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki yaklaşımını 'uzlaşı' üzerine kurmaya hazırlanıyor.

Kulislere göre siyasi partilere "Gelin beraber yapalım" diyecek olan AKP, birliktelik olmaması durumunda da millete gidecek referandum sayısı için çalışacak.

Milletin seçimde yeni anayasa için 'gerekli iklimi' hazırladığını söyleyen AKP kaynakları, uzlaşı sağlanamazsa referandumun değerlendirileceği sinyalini verdi. Kaynaklar, Meclis’in yeni anayasayı yapabilecek güçte olduğuna işaret etti.

Geçen yasama döneminde CHP’nin yasa teklifi ile gündeme gelen ve AKP'nin anayasa değişikliği ile cevap verdiği başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliğin de raftan inmesi bekleniyor. Buna göre başörtüsü konusu yeni anayasa çalışmalarından ayrı ele alınarak onun sonucu beklenmeden Meclis’te çözülmesi sağlanacak. 

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AKP Yeni anayasa tartışmaları başörtüsü
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