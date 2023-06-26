Can Atalay'dan muhalefete Gezi davası eleştirisi: 'Eksik kaldılar'

Gezi davasında çıkan karar ile tutuklanan ve Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in sorularını yanıtlayan Atalay, “Yalnız kaldığınızı veya bırakıldığınızı hissettiğiniz zamanlar oluyor mu, neden?” sorusuna, “Kişisel olarak ailemden ve arkadaşlarımdan razıyım. Ama Gezi davası ile ilgili siyasal ve toplumsal muhalefetin çok önemli bir eksiklik yaşadığını artık söylemeliyim. Adına karar verilen mahkeme kararlarında ‘Türk milleti adına’ vurgusu ile meşruiyet kaynağı olarak işaret edilen yurttaşlar bu hukuksuzluğu kabul etmiyorlar. Sözcülük vazifesine talip olanların buna uygun davranması gerekiyor, daha fazla gecikmeden...” yanıtını verdi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, "Gezi Davası ile ilgili siyasal ve toplumsal muhalefetin çok önemli bir eksiklik yaşadığını artık söylemeliyim" diye belirtti.

'KOMİSYON ÜYELERİNİ İLK TOPLANTI İÇİN SİLİVRİ’YE DAVET EDİYORUM'

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerini ilk toplantılarını yapmak üzere Silivri 9 Nolu Cezaevi’ne davet eden Atalay, “Adalet Bakanlığı bürokrasisinin bu konuda kendilerine izin vereceğini, zorluk çıkarmayacağını umuyorum. Eğer bir zorlukla karşılaşmaları durumunda, üyesi bulundukları parti genel başkanları ile görüşerek bu sorunu kararlılıkla aşacaklarına eminim” diye konuştu.

“Özgür kaldığınızda yapmayı planladığınız ilk üç şey nedir?” sorusuna Atalay, “Bulduğum ilk araçla Hatay’a gideceğim. Hatay’dan hemen sonra Ankara’ya geçip, yemin edeceğim. Ailemle biraz vakit geçirdikten sonra yeni dönem planlaması için arkadaşlarımın mesaisine katılacağım”