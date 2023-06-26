Sezgin Tanrıkulu'ndan TMO'ya çağrı: Çiftçileri tüccara mahkum etmeyin

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çiftçilerin ürünlerini zamanında alması için Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) çağrı yaptı.

Sezgin Tanrıkulu'ndan TMO'ya çağrı: Çiftçileri tüccara mahkum etmeyin

CHP Diyarbakır Milletvekili  Sezgin Tanrıkulu, bugün Diyarbakır’daki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde yaptığı açıklamada, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Tanrıkulu, TMO almadığı için çiftçilerin ürünlerini ucuza satmak zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Diyarbakır'dayım, Toprak Mahsulleri Ofisi’ndeyim. Diyarbakır'da çiftçiler perişan, bölgede çiftçiler perişan. Toprak Mahsulleri Ofisi, yeterli alımı zamanında yapmıyor. Çiftçilere randevu vermiyor. Silolar dolu ve silolarda yer yok. Çiftçiler randevu alamıyorlar, ürünlerini zamanında satamıyorlar, randevu verilmiyor. Buğdaya verilen fiyat 8 bin 200 lira. Bin lira da ton başına destekleme var. Çiftçi tüccara mahkum ediliyor; borçları var, ödeyemiyorlar. Tüccarlar ise bekliyorlar, perişan çiftçiyi bekliyorlar. 6 bin 200 liradan, 6 bin 500 liradan ürün alıyorlar. Çiftçilerin ton başına bin 500 lira ve 2 bin 500 lira zararları var.

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne sesleniyorum, hükümete sesleniyorum. Çiftçileri perişan etmeyin, zamanında yeterli ürünü alın. Depolar yetersizse açık alanlarda depo oluşturabilirsiniz. Çiftçileri tüccara mahkum etmeyin, zarar ettirmeyin."

Kaynak: ANKA

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