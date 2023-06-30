İtalyan çikolata firmasının ürünlerinde yine salmonella tespit edildi!

İtalyan çikolata firması Ferrero’nun fabrikasında bu yıl yine Salmonella vakasına rastlandı. Firma geçtiğimiz yıllarda da Salmonella ile gündeme gelmişti.

Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.

Geçen yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.

Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA