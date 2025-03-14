İsrailli Esirlerin Aileleri Netanyahu'yu ABD Başkanı Trump'a Şikayet Etti: 'Defalarca Kandırdı'

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'a şikayet etti. Mektupta Netanyahu'nun halkı kandırdığı ifadelerine yer verildi.

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İsrailli Esirlerin Aileleri Netanyahu'yu ABD Başkanı Trump'a Şikayet Etti: 'Defalarca Kandırdı'

Gazze Şeridi’nde on binlerce insanı katleden İsrail’in Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’a şikayet edildi. Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, esirleri kaderlerine terk etmekle suçladıkları Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini topa tuttu.

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre, İsrailli esirlerin aileleri bir açıklama yayımlayarak Trump’tan yardım istedi. Açıklamada, Netanyahu’ya "halkını defalarca kandırmak, boş vaatlerde bulunmak ve rehineleri terk etmek” suçlamaları yöneltilirken, bir buçuk yılı aşkın süredir esirlerin hayatıyla oynandığı belirtildi.

İsrailli Esirlerin Aileleri Netanyahu'yu ABD Başkanı Trump'a Şikayet Etti: 'Defalarca Kandırdı' - Resim : 1

'KABUS'A MÜDAHALE EDEBİLECEK TEK KİŞİ TRUMP'

Trump’ın bu ‘kabus’a müdahale edebilecek tek kişi olduğunun belirtildiği açıklamada, Netanyahu hükümerinin halka farklı bir hikaye anlattığı savunuldu.

Esirlerin aileleri Trump’a yönelik yaptıkları açıklamada, “Bize söylenen her şeyi, tüm tutulmayan sözleri, insan hayatından ziyade siyasi çıkarlara dayalı olarak alınan tüm vahim kararları açıklayacağız. Sorumsuz liderlerin yalan söylemesine ve başarısızlıklarını örtbas etmeye devam etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Aileler, Netanyahu’yu esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerini geciktirmekle suçladı.

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Kaynak: AA

Etiketler
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