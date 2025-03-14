Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Yeniden Başlıyor

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes için müzakerelerin yeniden başlayacağı öğrenildi. Hamas'tan yapılan açıklamada, müzakerelerin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldıkları bilgisine yer verildi.

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Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Yeniden Başlıyor

İstail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren aralıksız saldırdığı, 19 Ocak 2025 tarihinde ise geçici ateşkes ve esir takası konusunda uzlaşmaya varılan Gazze ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hamas'tan yapılan açıklamada, dün arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir öneri alındığı ve olumlu şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Öneriye cevaben Hamas'ın ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşını teslim edeceği belirtildi.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'e ateşkes anlaşmasına tam uyma çağrısı yapıldı.

Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Yeniden Başlıyor - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

İsrail müzakere heyetinin 10 Mart'ta "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelere katılmıştı. Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucu ülkelerle Doha'daki müzakerelerin olumlu şekilde sürdürüldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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