İsrail Meclisinde Arbede! Güvenlik Görevlileri ile Esir Yakınları Birbirine Girdi

İsrail meclisinde arbede çıktı. Mecliste ziyaretçi bölümüne geçmek isteyen esir yakınları ile güvenlik görevlileri birbirine girdi. O anlar kameraya yansıdı. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu da mecliste protesto edildi.

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İsrail meclisinde ziyaretçi bölümüne geçmek isteyen esir yakınlarının engellenmesi üzerine gerginlik yaşandı. Ziyaretçi bölümüne zorla geçmek isteyen esir yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri, ailelere sert şekilde müdahale etti. Bazı esir yakınları arbede sırasında yere düşerken, bazı esir yakınları ise güvenlik görevlilerine saldırdı. Arbede sırasında bazı ailelerin ellerinde esir olan yakınlarının posterlerini taşıdığı görüldü.

Esir yakınlarını temsil eden Ekim Konseyi, olayın ardından İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'yı istifaya çağırdı. Esir yakınlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu ve olayın ailelerin 7 Ekim'de sevdiklerine ne olduğuna ilişkin cevap almalarını engellemek anlamına geldiği vurgulandı.

NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da mecliste konuşma yaptığı sırada protesto edildi.

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Kaynak: İHA

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