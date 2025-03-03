Suriye'de 12 Bin Memur Görevden Alındı

Suriye’de Milli Eğitim Bakanlığı 3 bin öğretmeni görevden aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ayrıca diğer bakanlıklar ve devlet kurumlarında görevden alınan memurların sayısının 12 bini aştığını açıkladı.

Suriye'de 12 Bin Memur Görevden Alındı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’de Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lazkiye Limanı yönetimi dahil olmak üzere son zamanlarda 12 bin memurun görevden alındığını belirtti. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 3 bin öğretmeni görevden aldığını ifade edildi.

SOHR kaynakları dün de, Demir ve Çelik Ürünleri Şirketi'nin 500 işçiyi süresiz olarak işten çıkarma kararı aldığını bildirmişti. SOHR’a göre bu durum, çalışanlar arasında öfke ve derin endişe yarattı; çünkü çalışanlar, şiddetli bir ekonomik krizin ortasında, aniden gelir kaynaklarından oldu.

SOHR görevden alma kararlarına ilişkin net bir sebep sunulmadığını bu durumun gelecekte daha sert önlemlerin habercisi olabileceğine dair endişelerini artırdığını yazdı.

İmralı'nın Silah Bırakma Çağrısını Reddetmişlerdi: İşte Suriye'deki YPG-İsrail Yakınlaşmasının Perde Arkasıİmralı'nın Silah Bırakma Çağrısını Reddetmişlerdi: İşte Suriye'deki YPG-İsrail Yakınlaşmasının Perde ArkasıDünya
Türkiye ve İngiltere'den Ankara'da Kritik ToplantıTürkiye ve İngiltere'den Ankara'da Kritik ToplantıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Suriye Beşar Esad HTŞ
Tayland'dan Duvar Örme Kararı Tayland'dan Duvar Örme Kararı
Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 397 Oldu Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 397 Oldu
Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun
Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasına İlişkin Yeni Gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden Açıklama Geldi İmamoğlu'nun Diplomasına İnceleme
Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti