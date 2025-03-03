Suriye'de 12 Bin Memur Görevden Alındı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’de Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lazkiye Limanı yönetimi dahil olmak üzere son zamanlarda 12 bin memurun görevden alındığını belirtti. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 3 bin öğretmeni görevden aldığını ifade edildi.

SOHR kaynakları dün de, Demir ve Çelik Ürünleri Şirketi'nin 500 işçiyi süresiz olarak işten çıkarma kararı aldığını bildirmişti. SOHR’a göre bu durum, çalışanlar arasında öfke ve derin endişe yarattı; çünkü çalışanlar, şiddetli bir ekonomik krizin ortasında, aniden gelir kaynaklarından oldu.

SOHR görevden alma kararlarına ilişkin net bir sebep sunulmadığını bu durumun gelecekte daha sert önlemlerin habercisi olabileceğine dair endişelerini artırdığını yazdı.

Kaynak: ANKA