İsrail'in Zorla Alıkoyduğu Sumud Aktivistleri Sınır Dışı Edildi

İsrail'in zorla alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ile Seyf Ebu Kişk, serbest bırakılarak İsrail'den sınır dışı edildi.

Son Güncelleme:
İsrail'in Zorla Alıkoyduğu Sumud Aktivistleri Sınır Dışı Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Kişk ile Avila'nın bugün İsrail'den sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı sürdüreceği ve ablukanın ihlalini kabul etmeyeceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.

Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Yaşadıklarını Anlattı: 'Yüzen Hapishaneye Götürüldük'Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Yaşadıklarını Anlattı: 'Yüzen Hapishaneye Götürüldük'Güncel
15 Ülke, Tek Uçak... İsrail'in Alıkoyduğu 59 Sumud Aktivisti İstanbul'da15 Ülke, Tek Uçak... İsrail'in Alıkoyduğu 59 Sumud Aktivisti İstanbul'daGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Sumud Filosu Global Sumud İsrail Filistin Yunanistan
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Putin’den Zelenskiy Mesajı: 'Anlaşma İçin Görüşebilirim' Putin’den Zelenskiy Mesajı, 'Anlaşma İçin Görüşebilirim'
İran’da Enerji Alarmı: Pezeşkiyan'dan Tasarruf Çağrısı İran’da Enerji Alarmı: Pezeşkiyan'dan Tasarruf Çağrısı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme: 1 Kişi Serbest, 6 Şüpheliye Adli Kontrol İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme
TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı
Putin’den Zelenskiy Mesajı: 'Anlaşma İçin Görüşebilirim' Putin’den Zelenskiy Mesajı, 'Anlaşma İçin Görüşebilirim'
Taksim'deki Şampiyonluk Kutlamaları Karıştı! İki Grup Birbirine Girdi Taksim'deki Şampiyonluk Kutlamaları Karıştı! İki Grup Birbirine Girdi
Haluk Levent Gülistan Doku'yu Unutmadı! Konserde Fotoğrafını Açtı Haluk Levent Gülistan Doku'yu Unutmadı! Konserde Fotoğrafını Açtı