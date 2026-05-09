İran’da Enerji Alarmı: Pezeşkiyan'dan Tasarruf Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte İran’da enerji tüketiminin kritik seviyelere çıkabileceği uyarısında bulundu. Tahran yönetimi, artan elektrik kullanımına karşı yeni tasarruf tedbirlerini gündeme aldı.

IRNA’nın aktardığına göre Pezeşkiyan, başkent Tahran’da Plan ve Bütçe Kurumu’nu ziyaret ederek enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BİLİNÇLENDİRME VURGUSU

İran Cumhurbaşkanı, özellikle yaz döneminde klima ve soğutma sistemlerinin yoğun kullanımı nedeniyle enerji tüketiminde ciddi artış yaşanabileceğini söyledi. Pezeşkiyan, kamu kurumları ile yerel yönetimlerin halkı enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında yüksek enerji tüketen eski elektronik cihazlara dikkat çeken Pezeşkiyan, bu ekipmanların daha düşük tüketimli yeni teknolojilerle değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Enerji tasarrufunun yalnızca geçici bir önlem değil, toplumsal bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğini vurgulayan İran lideri, “Bu konuyu sürekli gündemimde tutuyorum” diyerek süreci yakından takip ettiğini söyledi. Pezeşkiyan ayrıca hükümetin, özellikle üretim ve sanayi sektörlerinde elektrik ve doğal gaz kısıtlamasına gitmemek için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Kaynak: AA