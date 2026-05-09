Kalkış Sırasında Facia! Uçak Piste Çıkan Kişiyi Ezdi, Motor Alev Aldı

ABD’nin Colorado eyaletinde kalkışa hazırlanan yolcu uçağı, piste giren kişiye çarptı. Facianın ardından uçakta yangın çıkarken yüzlerce yolcu tahliye edildi.

Denver Uluslararası Havalimanı'nda dün gece Frontier Airlines'a ait bir uçak, kalkışa geçtiği sırada piste çıkan kişiye çarptı. Pilot havalanmayı durdururken, söz konusu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın ardından uçağın motorunda yangın çıktığı belirtildi. Frontier Airlines, uçakta bulunan 224 yolcunun pistte acil tahliye edildiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ÇİTLERİNİ AŞMIŞ

Sean Duffy ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenliğini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğunu ifade etti. Havalimanı yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

