Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlara göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı başta olmak üzere birçok kritik kuruma yeni atamalar yapıldı.

TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevineyse Yusuf Emre Akgündüz atandı.

SPK BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Atama kararları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) da görev değişiklikleri yapıldı. SPK Başkanlığı’na Mahmut Sütcü atanırken, İkinci Başkanlık görevine Ahmet Aksu, kurul üyeliğineyse Yusuf Sünbül getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanlığı görevine İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine Abdi Serdar Üstünsalih seçildi.

DİĞER ATAMALAR

Öte yandan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na Hızır Aslıyüksek, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Diyarbakır’ın Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığı’na ise Ahmet Alemdar atandı.

