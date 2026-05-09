Trump İran'a Yeni Gözdağı: 'Özgürlük Projesi’ne Geri Dönebiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileri ile bir anlaşmaya varmaması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tesis etmeyi amaçlayan "Özgürük Projesi" operasyonunu daha kapsamlı olarak yeniden başlatabileceklerini belirterek, "İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz, ama bu durumda ‘Özgürlük Projesi +' olur. Yani Özgürlük Projesi'ne başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD'nin çatışmaları sona erdirmeye yönelik teklifine yakında yanıt vermesini beklediklerini aktaran Trump, "Sanırım bu gece onlardan bir yanıt alacağız" dedi. İranlıların müzakereleri kasıtlı olarak yavaşlattığına inanıp inanmadığı yönündeki soruya ise Trump, "Yakında öğreneceğiz" yanıtını verdi.

'İŞLER YOLUNDA GİTMEZSE ÖZGÜRLÜK PROJESİ'NE GERİ DÖNERİZ'

Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tesis etmeyi amaçlayan "Özgürük Projesi" operasyonunu daha kapsamlı olarak yeniden başlatabileceklerini belirterek, "Bir anlaşma imzalanıp süreç tamamlanmazsa farklı bir yol izleyeceğiz. Bence Özgürlük Projesi iyi bir proje, ama bunu başarmanın başka yolları da var. İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz, ama bu durumda ‘Özgürlük Projesi Artı' olur. Yani Özgürlük Projesi'ne başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur" dedi.

TRUMP'TAN RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİ YORUMU

Rusya ve Ukrayna'nın 3 günlük ateşkes kararı hatırlatılan Trump, ateşkesin daha uzun sürmesi halinde bunun iyi olacağını vurgulayarak, "İnsan yaşamı açısından II. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü şey bu. Her ay 25 bin genç asker. Bu çılgınlık" yorumunu yaptı.

Kaynak: İHA

Donald Trump İran
