Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba Kulis

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemindeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Atik, Köksal’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti ve dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Köksal’a “Bağımsız kalsanız daha uygun olurdu” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Atik canlı yayında Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Burcu Köksal konusuyla ilgili bir detay daha var. Sosyal medyada dolaşan bir konu vardı: Burcu Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü, görüşmedi mi? Randevu istedi ama randevu vermedi gibi Köksal’la ilgili böyle bir polemik vardı. Ben bugün Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kendisini aradım TGRT’ye özel olarak bu sefer bir açıklama yaptı. Kendisi Burcu Köksal’ı aramış ve istifa konusunu değerlendirmişler. Burcu Köksal’ın istifasına üzüldüğünü söylemiş Kemal Bey, Burcu Hanım da demiş ki; bu yönetimle artık çalışma imkanımız kalmadı, CHP’de siyaset yapma imkanımız kalmadı.

KILIÇDAROĞLU, ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA DA SÖYLEMİŞTİ

Bu cevabı verince Burcu Köksal, Kemal Bey de demiş ki; istifa etmeni anlıyorum ama keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu. AK Parti’ye geçmek yerine bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam etmesini söylemiş ancak Salı günü AK Parti’ye geçecek. Benzer bir cümleyi Özlem Çerçioğlu’na da söylemişti Kılıçdaroğlu ama o da AK Parti’ye katıldı. Salı günü de Burcu Hanım katılacak.”

CUMHURBAŞKANI İLE YARIM SAAT GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 yayınında Köksal’ın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı ile yarım saatten fazla görüştüm. Bir karar verdim” dediğini aktardı.

BURCU KÖKSAL’A ÖZGÜR ÖZEL İSE ULAŞAMADI

AK Parti’ye geçeceği açıklandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ise Burcu Köksal’a ulaşamadığı öğrenilmişti.

Kaynak: TGRT