Sokak Hayvanları İçin Kritik Eşik: Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı A Haber canlı yayın programında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sokak hayvanlarının toplanması sürecinde 81 ilde çalışmaların yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirten Çiftçi, sürecin Eylül–Ekim aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

ERZURUM MODELİNİ HATIRLATTI

Erzurum’da görev yaptığı dönemde benzer bir modeli uyguladıklarını belirten Çiftçi, nüfusu 25 bini geçen belediyelerin barınak kurma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, "Israrlı takiplerimizle Erzurum’daki sahipsiz hayvanların tamamını barınaklara aldık, bu Türkiye’ye örnek olabilir" diye konuştu.

Sürece yönelik eleştirilere de değinen Çiftçi, zaman zaman linç kampanyalarına maruz kaldığını ifade ederek, barınaklarda yaşanan bazı olumsuzlukların yanlış yorumlandığını söyledi.

BELEDİYELERİ UYARDI

Yerel yönetimlere de uyarıda bulunan Çiftçi, görevini yerine getirmeyen belediyelere idari yaptırım uygulanacağını belirterek, "Görevini yapmayan belediyeler bunun bedelini ödeyecek. Yasa belediyelere 2028’e kadar süre veriyor ama bu işin daha erken çözülmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi