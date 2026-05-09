Sokak Hayvanları İçin Kritik Eşik: Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması sürecinin Eylül–Ekim aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Çiftçi, görevini yerine getirmeyen belediyelere idari yaptırım uygulanacağını da belirtti.

Son Güncelleme:
Sokak Hayvanları İçin Kritik Eşik: Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı A Haber canlı yayın programında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sokak hayvanlarının toplanması sürecinde 81 ilde çalışmaların yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirten Çiftçi, sürecin Eylül–Ekim aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

ERZURUM MODELİNİ HATIRLATTI

Erzurum’da görev yaptığı dönemde benzer bir modeli uyguladıklarını belirten Çiftçi, nüfusu 25 bini geçen belediyelerin barınak kurma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, "Israrlı takiplerimizle Erzurum’daki sahipsiz hayvanların tamamını barınaklara aldık, bu Türkiye’ye örnek olabilir" diye konuştu.

Sürece yönelik eleştirilere de değinen Çiftçi, zaman zaman linç kampanyalarına maruz kaldığını ifade ederek, barınaklarda yaşanan bazı olumsuzlukların yanlış yorumlandığını söyledi.

BELEDİYELERİ UYARDI

Yerel yönetimlere de uyarıda bulunan Çiftçi, görevini yerine getirmeyen belediyelere idari yaptırım uygulanacağını belirterek, "Görevini yapmayan belediyeler bunun bedelini ödeyecek. Yasa belediyelere 2028’e kadar süre veriyor ama bu işin daha erken çözülmesini istiyoruz" dedi.

Trabzon'un 'Kukuli'si... Şiddet Mağduru Köpeği Sırtında Taşıyarak İyileştirdiTrabzon'un 'Kukuli'si... Şiddet Mağduru Köpeği Sırtında Taşıyarak İyileştirdiGüncel

Kocaeli'de Kediye Yağ Çözücülü İşkenceye Adli Kontrol!Kocaeli'de Kediye Yağ Çözücülü İşkenceye Adli Kontrol!Güncel

Yaşam Hakkı Kazandı: İstanbul'da Sokak Köpekleri İçin 'Ötanazi' ve 'Kampüs Sürgünü' Maddeleri İptalYaşam Hakkı Kazandı: İstanbul'da Sokak Köpekleri İçin 'Ötanazi' ve 'Kampüs Sürgünü' Maddeleri İptalGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mustafa Çiftçi Sokak köpekleri
Son Güncelleme:
Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
Sokak Hayvanları İçin Kritik Eşik: Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı Bakan Çiftçi Tarih Verdi, Belediyeleri Uyardı
CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği
Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıklamıştı Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı