İsrail'den Han Yunus'ta Katliam: Onlarca Ölü ve Yaralı Var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanı 292. gününde de devam ediyor.

7 Ekim 2023'den beri bölgede on binlerce insanı öldüren İsrail, bu kez Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucunda 89 Filistinli hayatını kaybederken yaralıların sayısının da 263'ün üzerine çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA