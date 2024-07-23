Gazze'de Can Kaybı 40 Bine Dayandı! İsrail Cenazelere Ulaşılmasını Engelliyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 90'a, yaralananların sayısının da 90 bin 147'ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca İsrail'in engellemeleri nedeniyle cenazelere ulaşılamadığı bilgisi tekrarlandı.

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Gazze'de Can Kaybı 40 Bine Dayandı! İsrail Cenazelere Ulaşılmasını Engelliyor

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 291 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 90'a, yaralananların sayısının da 90 bin 147'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Gazze'ye Yine Ölüm Yağdırdı!İsrail Gazze'ye Yine Ölüm Yağdırdı!Dünya

Kaynak: AA

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