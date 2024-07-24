İsrail Bombaları Bir Gazeteciyi Daha Öldürdü

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Haydar İbrahim'in ölümüyle Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının başlangıcından bu yana şehit gazetecilerin sayısı 163'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

CAN KAYBI DA ARTTI

Öte yandan İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, bahsi geçen saldırılarda 55 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA