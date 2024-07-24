Çin'de Emeklilik Yaşı Artırılacak

Çin'i yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP), emeklilik yaşını kademeli olarak artırmak için adımlar atmayı hedeflediği aktarıldı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'i yöneten ÇKP'nin, ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin edecek reform konulu 3. Genel Oturumunda emeklilik yaşı konusu da ele alındı. Oturumun sonuç bildirisinde "uygun esneklikle ve gönüllülük esasına dayalı olarak emeklilik yaşının kademeli ve düzenli şekilde artırılmasının hedeflendiği" kaydedildi. Bildiride, emeklilik yaşının kaç yıl içinde ne kadar artırılacağına ilişkin ayrıntı yer almadı.

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times gazetesindeki habere göre, diğer ülkelere kıyasla emeklilik yaşı daha erken olan Çin'de erkekler 60, kadınlar da 50 ya da 55 yaşlarında emekli olmak zorunda.

ÇKP'nin Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 15 Temmuz 2024'te başlayan 3. Genel Oturumu, 18 Temmuz'da tamamlanmıştı.