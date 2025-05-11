İsrail’den Gazze’ye Bombardıman! 4'ü Çocuk 10 Kişi Öldü

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları vurduğu saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’den Gazze’ye Bombardıman! 4'ü Çocuk 10 Kişi Öldü

İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki el-Emel bölgesinde "el-Alemi" ailesinin sığındığı çadırı bombaladı. Saldırıda, Mutasım Muhammed el-Alemi, eşi ile çocukları Muhammed ve Neda öldü.

İsrail'in Han Yunus’un kuzeyindeki Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda da "el-Ağa" ailesinden anne, baba ve iki kız çocukları yaşamını yitirdi.

ASKERLERDEN YOĞUN ATEŞ

Han Yunus'ta ise bir çadırın hedef alınması sonucu, 1 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı. Han Yunus'un doğusundaki Mevasi el-Karara bölgesinde bir bisikletin hedef alınması sonucu da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesi, İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Aynı anda, İsrail’e ait askeri araçlardan yoğun ateş açıldı.

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Kaynak: AA

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