İsrail’den Gazze’ye Bombardıman! 4'ü Çocuk 10 Kişi Öldü
İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları vurduğu saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki el-Emel bölgesinde "el-Alemi" ailesinin sığındığı çadırı bombaladı. Saldırıda, Mutasım Muhammed el-Alemi, eşi ile çocukları Muhammed ve Neda öldü.
İsrail'in Han Yunus’un kuzeyindeki Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda da "el-Ağa" ailesinden anne, baba ve iki kız çocukları yaşamını yitirdi.
ASKERLERDEN YOĞUN ATEŞ
Han Yunus'ta ise bir çadırın hedef alınması sonucu, 1 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı. Han Yunus'un doğusundaki Mevasi el-Karara bölgesinde bir bisikletin hedef alınması sonucu da 1 kişi yaşamını yitirdi.
Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesi, İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Aynı anda, İsrail’e ait askeri araçlardan yoğun ateş açıldı.
Kaynak: AA