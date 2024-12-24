İsrail 5 Ay Sonra Doğruladı: Haniye'ye yaptığımız gibi...

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun (IDF) Temmuz ayında Tahran’da Hamas’ın eski siyasi lideri İsmail Haniye’yi hedef alan bir suikast düzenlediğini ilk kez açıkladı. Katz, Yemen’deki İran destekli Husi isyancılarının liderlerini de benzer bir kaderin beklediği uyarısında bulundu.

Pazartesi günü bir etkinlikte konuşan İsrailli bakan “Husilere ağır darbeler indireceğiz. Liderlerinin başını keseceğiz, tıpkı Tahran’da Haniye’ye, Gazze’de (Yahya) Sinvar’a ve Lübnan’da (Hasan) Nasrallah’a yaptığımız gibi. Aynısını Hudeyde ve Sana’da da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Haniye’nin İran’ın başkentinde öldürülmesinin arkasında İsrail’in bulunduğunu resmi olarak doğrulayan ilk kamuoyu beyanı oldu. Daha önce patlamanın arkasında İsrail’in olduğu öne sürülmüş, İran ve Hamas da İsrail’i suçlamıştı.

Katz açıklamasında “İsrail’e el kaldıranın eli kesilecek ve İsrail ordusunun uzun kolu, bu tehdidi gerçekleştirenlere hesap soracak” dedi.

YEMEN'DEN FÜZE SALDIRISI

Salı günü erken saatlerde IDF, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail’in orta bölgelerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin İsrail topraklarına ulaşmadan imha edildiği, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Yemen’deki İran destekli Husi isyancıları, Gazze’deki savaşı protesto amacıyla İsrail’e birçok füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Cumartesi günü Tel Aviv’e düşen bir füze en az 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. İsrail ise bu saldırılar karşısında Yemen’de üç hava operasyonu düzenledi ve füze saldırıları sonlanana kadar baskıyı artıracağını duyurdu.

HANİYE SUİKASTI

Hamas’ın Gazze’de ateşkes müzakerelerini yürüten liderlerinden biri olduğu belirtilen Haniye, 31 Temmuz’da Tahran’da bir misafirhanede öldürüldü. İsrailli ajanların haftalar önce yerleştirdiği bir patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Hamas’tan üst düzey bir yetkili, Haniye’nin öldürülmesini "cezasız kalmayacak korkakça bir eylem" olarak nitelendirdi. Katar ve Mısır gibi arabulucular ise bu suikastın ateşkes müzakerelerini ve Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılması görüşmelerini tehlikeye atacağını belirtti.

Haniye, suikasttan bir gün önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmıştı.

İSRAİL'İN DİĞER SUİKASTLARI

27 Eylül’de İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı Beyrut’ta düzenlenen bir bombalı saldırıyla öldürdü. Bu olayın ardından, Hamas lideri Yahya Sinvar da 16 Ekim’de Gazze’de düzenlenen bir operasyonla öldürüldü.

İsrail yetkilileri Sinvar’ın 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından İsrail’e düzenlenen ve Gazze’deki savaşı başlatan saldırının planlayıcısı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi