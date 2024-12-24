Eski ABD Başkanı Bill Clinton Hastaneye Kaldırıldı

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Clinton'ın sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada, Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi.

78 yaşındaki Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞTI

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

Kaynak: İHA