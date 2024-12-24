Eski ABD Başkanı Bill Clinton Hastaneye Kaldırıldı

ABD'nin eski başkanı Bill Clinton, ateşlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce de kalp rahatsızlığı yaşayan Clinton'ın durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton Hastaneye Kaldırıldı

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Clinton'ın sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada, Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi.

78 yaşındaki Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞTI

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

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Kaynak: İHA

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