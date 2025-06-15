İsrail-İran Hattında Yeni Gelişme! Trump'tan Bir Açıklama Daha, Barış Sinyali Verdi

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İsrail ve İran arasında 3 gündür süren çatışmalar sürerken, ülkeler arasındaki barış diplomasisi trafiği de arttı. Savaşın sona ermesine ilişkin adımlar atan ülkeler arasında ise Türkiye ve ABD ilk sıralarda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump’tan önemli bir açıklama geldi. Trump, kritik görüşme sonrasında iki ülke için barışa yeşil ışık yaktı.

'BARIŞ OLACAK'

Trump ’Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum’ dedi.

PUTİN’DEN ARABULUCULUK ÖNERİSİ

Öte yandan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuk önerisinde bulunduğunu söylemişti.

50 DAKİKALIK KRİTİK GÖRÜŞME

Putin’in Trump ile 50 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren Uşakov iki lider arasındaki görüşmeyi "içerikli, açık ve faydalı" olarak nitelendirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi konusunda Putin'in Trump’a bilgi verdiğini aktaran Uşakov, ‘Putin, çatışmanın tırmanmasının önlenmesinin önemi ve Rus tarafının olası arabuluculuk çabalarını yürütmeye hazır olduğunu vurguladı’ ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın da İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırılarının etkili olduğunu, ancak durumu çok endişe verici olarak değerlendirdiğini dile getiren Uşakov, Trump’ın, ABD heyetinin İran nükleer programı konusunda müzakerelere yeniden devam etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini söylemişti.

Kaynak: AA