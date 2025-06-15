İsrail'den Batı Şeria'ya Gece Baskını! 40 Filistinli Gözaltında

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Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden ortak bir açıklama yapılarak İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun söz konusu baskınlarda ve sahada yaptığı soruşturmalarda, aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA