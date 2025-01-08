'İsrail Büyükelçisi Sınır Dışı Edilsin' Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, parlamentoda düzenlenen oturumda milletvekillerinin dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladı.

Oturumda söz alan milletvekili McDonnell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıktan ve donarak ölen çocukların görüntülerine tanıklık ettiklerini dile getirdi.

İngiliz hükümetinin halihazırda attığı adımların İsrail üzerinde istenilen etkiyi yaratmadığına işaret eden McDonnell, geçmişteki tek çözümün, bir ülkenin İsrail'in yaptığı gibi savaş suçları işlemesini önlemek için "ekonomik ve askeri olarak tamamen izole edilmesi" olduğuna dikkat çekti.

'BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI EDİN' ÇAĞRISI

McDonnell, İsrail'in izole edilmesiyle bir tür müzakere edilmiş çözüme kavuşmada İngiliz hükümetinin öncü rol üstlenebileceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, beni özellikle rahatsız eden şey, Büyük İsrail'in savunucusu olan İsrail Büyükelçimiz (Hotovely) var ve Filistin devletini tanımayı reddediyor. Barışı nasıl sağlayabileceğimize dair kabul edilen tüm Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına karşı çıkıyor ve hala bu ülkede (İngiltere'de) kalıyor. İsrailli Büyükelçiyi neden sınır dışı etmiyoruz?"

"KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Falconer, soruya verdiği yanıtta, kış mevsiminde Gazze'den gelen görüntüler karşısında milletvekilinin duyduğu üzüntüyü paylaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Ortada anlaşmazlık olduğu açık. İngiliz ile İsrail hükümetleri arasında Gazze'deki savaşın yürütülmesi ve bundan kaynaklanan insani sonuçlar konusunda anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlığı tüm kanallardan, hem İsrail Büyükelçisi aracılığıyla hem de doğrudan İsrail hükümetine iletmeye devam edeceğiz ve İsrail hükümetiyle bu konular hakkında konuşmayı sürdüreceğiz. Gerçekten de bu durumda görmek istediğimiz değişiklikleri sağlamanın tek yolu bu."

İngiliz milletvekili Zarah Sultana da X hesabından yaptığı paylaşımda, John McDonnell'in çağrısına destek vererek, "İsrail Büyükelçisini şimdi sınır dışı edin" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA