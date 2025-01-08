Çin Beşik Gibi Sallanıyor, 500’den Fazla Artçı Deprem

Çin basının geçtiği haberlere göre, Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olan deprem bölgesinde dünden bu yana büyüklüğü 4,4'e ulaşan 500'den fazla artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

126 ÖLÜ, KAYIP SAYISI BİLİNMİYOR

Yetkililer, 126 kişinin yaşamını yitirdiği ve 188 kişinin yaralandığı deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin 14 binden fazla personelle devam ettiğini ve 407 kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtti.

Kayıp kişi sayısına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Depremin merkez üssü ve çevresindeki bölgelerin rakımı 4 bin 200 metrenin üstünde yer alıyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altına düştüğü bölgelerde evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara çadır, yorgan, katlanır yatak ve çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.

Depremden etkilenenler için 187 noktada 3 bin 705 çadırla yardım alanları kurulurken 46 bin 525 kişiye barınma imkanı sağlandı.

Yerel yönetim yetkilileri, en az 3 bin 609 evin yıkıldığını kaydetti.

TÜM YOLLAR TEMİZLENDİ”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tingri ilçesindeki depremden zarar gören tüm yollar temizlendi ve Tingri ilçesi ile birkaç ilçeye elektrik yeniden sağlandı" ifadelerini kullandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,1 olarak geçmişti.

MADOİ'DE DE DEPREM

Öte yandan CENC, ülkenin kuzeybatısındaki Çinghay eyaletine bağlı Golog ilinin Madoi ilçesinde de yerel saatle 15.44'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Dün depremin yaşandığı bölgeye 1000 kilometre uzaklıkta yer alan Madoi'den, can veya mal kaybı bilgisi geçilmedi.

Kaynak: AA