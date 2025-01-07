İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Masasındaki Çarpıcı Rapor! 'Türkiye ile Olası Savaşa Hazırlıklı Olunmalı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunu yayımladı. Raporda, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği iddia edildi.

Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, dün Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.

Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.

Raporda, Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu iddia edilirken, "Suriye'den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir" ifadesi kullanıldı.

SAVUNMA BÜTÇESİNE 'TÜRKİYE' DÜZENLEMESİ

Nagel Komitesi'nin hazırladığı raporda, diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra 'Türkiye'nin yarattığı zorluklarla' başa çıkabilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi.

NETANYAHU'DA 'BEKLENMEDİK DURUMLAR' AÇIKLAMASI

Netanyahu, kendisine sunulan rapora ilişkin, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile olası çatışmaya hazırlık için askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiği savunulan raporda, İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda kısa-orta menzilli Demir Kubbe, ABD ile birlikte üretilen orta-uzun menzilli Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Iron Beam (Demir Işın) lazer tabanlı füze savunma sistemi gibi hava savunma sistemlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan raporda, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlarına rağmen İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret edecek olan Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş bir güvenlik bariyerinin inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.

Kaynak: AA