İsrail Ordusu 45 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların olduğu 45 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te binlerce Filistinli gözaltına alındı.

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İsrail Ordusu 45 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Tubas ve Ramallah şehirlerinin yanı sıra Kudüs'te baskınlar gerçekleştirdiği duyuruldu.

İsrail Ordusu 45 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Resim : 1

ARALARINDA ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR

Aralarında bir çocuk, iki kadın ve eski mahkumların bulunduğu 45 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlileri gözaltına almasının, "toplu cezalandırma ve her türlü direnişi baltalamak" amacıyla yapıldığı belirtildi.

BİNLERCE GÖZALTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımın yanı sıra bu dönemde saldırılarını arttırdığı Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 14 bin 300'e çıktığı, Gazze'de de binlerce Filistinlinin alıkonulduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İsrail Ordusu 45 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Resim : 2

837 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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