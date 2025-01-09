İsrail Baba ve Üç Çocuğunu Katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimine hava saldırısı gerçekleştirdi. Düzenlenen saldırıda Filistinli baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail Baba ve Üç Çocuğunu Katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın geçtiği haberde, İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı havadan bombaladığı duyuruldu.

Saldırıda Bessam Ebu Haruf isimli adamın ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirtilirken, enkaz altında kalanların da olduğu ifade edildi.

İsrail Baba ve Üç Çocuğunu Katletti - Resim : 1

İSRAİL’İN KATLİAMLARINDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 45 bin 936 Filistinli öldürüldü, 109 bin 274 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, İsrail halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı da tahrip ediyor.

İsrail Baba ve Üç Çocuğunu Katletti - Resim : 2

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Kaynak: AA

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