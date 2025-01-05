Gazze'de son 24 Saatte 5 Katliam Daha! Can Kaybı Arttı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 5 katliam daha gerçekleştirdi. Son 24 saatte 88 kişinin yaşamını yitirdiği, 208 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 805'e, yaralı sayısının da 109 bin 64'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA