Hindistan'da Düşen Helikopter Alev Aldı, 3 Kişi Öldü

Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Düştükten sonra alev alan helikopterde 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Düşen Helikopter Alev Aldı, 3 Kişi Öldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, Hindustan Times'ın haberine göre polis, Porbandar bölgesinde sahil güvenliğe ait helikopterin düştüğünü açıkladı. Düştükten sonra alev alan helikopterde 2'si pilot 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yetkililer, helikopterin "teknik bir sorun" nedeniyle düştüğünü belirtirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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