Hindistan'da Düşen Helikopter Alev Aldı, 3 Kişi Öldü
Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Düştükten sonra alev alan helikopterde 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, Hindustan Times'ın haberine göre polis, Porbandar bölgesinde sahil güvenliğe ait helikopterin düştüğünü açıkladı. Düştükten sonra alev alan helikopterde 2'si pilot 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yetkililer, helikopterin "teknik bir sorun" nedeniyle düştüğünü belirtirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA