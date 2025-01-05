Trump, Meloni'yi Malikanesinde Ağırladı: 'Bugün Harika Bir Kadınla Birlikteyim'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak tarihlerindeki Roma seyahati öncesi, Donald Trump'ı ziyaret etti.

İtalya Başbakanı'nı Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor" ifadelerini kullandı. Birlikte belgesel gösterimine katılan ikili, ardından akşam yemeği yedi.

Trump, başkanlık yarışını kazanmasının ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da malikanesinde ağırlamıştı.

TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanacak. Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Buna göre; ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Kaynak: AA