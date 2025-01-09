Trump'tan Küfürlü Netanyahu Paylaşımı, Ortalık Karışacak

20 Ocak’ta görevi devralacak olan ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformundan dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Trump’ın alıntı yaptığı paylaşımda ABD’li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik yaptığı eleştiriler ve küfürlü yorumların yer alması dikkat çekti.

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Trump'tan Küfürlü Netanyahu Paylaşımı, Ortalık Karışacak

Trump, sosyal medya hesabında, ekonomist Jeffrey Sachs'ın Binyamin Netanyahu'yu ABD dış politikasını manipüle etmekle ve Orta Doğu'da "bitmeyen savaşlar" düzenlemekle suçlayan konuşmasını yeniden paylaştı.

"BİTMEYEN SAVAŞLARA SÜRÜKLÜYOR"

Sachs, video kaydında Netanyahu’nun Irak ve Suriye’deki savaşları başlattığını öne sürerek, “Netanyahu bugün bile bizi İran’la savaşa sürüklemeye çalışıyor. O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu.” İfadelerini kullandı.

Sachs, Netanyahu'nun 1995'ten beri Hamas ve Hizbullah'ı yok etmek için Irak, İran ve Suriye'deki destekçi hükümetleri hedef alarak sistematik bir strateji izlediğini iddiasında bulunuyor.

Trump'tan Küfürlü Netanyahu Paylaşımı, Ortalık Karışacak - Resim : 1

OBAMA’NIN SURİYE PLANI

Sachs ayrıca, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Amerikan gizli servisi CIA’ye Suriye hükümetinin devrilmesi direktifini verdiğini öne sürdü.

Ünlü ekonomiste göre, aslında ABD hükümeti Rusya’dan dört yıl önce Suriye topraklarına giriş yapmış.

"Wall Street Apes" isimli haber hesabından yapılan bu paylaşımı Trump’ın neden tekrar yayınladığı ise gizemini koruyor.

Trump'tan Küfürlü Netanyahu Paylaşımı, Ortalık Karışacak - Resim : 2

“BOŞ VERİN ONU”

Trump ile Netanyahu arasındaki ilişki tarihsel olarak karşılıklı çıkar sağlayan bir ilişki olsa da bu ilişki çoğu zaman tahmin edilemez bir yön de taşıyor.

Geçtiğimiz yaz Trump, Netanyahu’nun ABD gezisi sırasında kendisini malikanesinde ağırlamıştı.

Ancak Trump 2020 seçimlerini kaybettiğinde, Netanyahu'nun Biden'ı tebrik ettiğini söyleyerek onu sert bir şekilde eleştirmiş ve bir Axios muhabirine Netanyahu hakkında "O zamandan beri İsrail lideriyle konuşmadım. Boş verin onu” şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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