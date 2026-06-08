İsrail Ateşkesi takmıyor! Lübnan'daki Saldırılarda 10 Ölü

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İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sur kent merkezinde, Lübnan Kızılhaç binası yakınlarında bir aracı hedef aldı.

Saldırıda beş kişi yaşamını yitirirken, yaralanan çok sayıda kişi sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine düzenlediği hava saldırılarında dört kişi hayatını kaybetmişti. Harayib beldesindeki saldırıda da bir kişi ölmüştü. Böylece İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İRAN UYARMIŞTI

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, kısa süre önce İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuş ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA