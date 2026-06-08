Trump Çağrı Yapmıştı! İran, İsrail'e Saldırıları Durdurdu

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İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef almasının ardından Orta Doğu'da bir kez daha tansiyon yükseldi.

FÜZELER YENİDEN ATEŞLENDİ

Dün akşam saatlerinde İran, İsrail'in saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'i füze dalgalarıyla vururken, İsrail de karşılık olarak İran'daki çeşitli noktaları hedef aldı. Karşılıklı saldırılar geceden bu yana devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler de İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi.

TRUMP'TAN İKİ TARAFA DA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in yeniden çatışmaya başlamasına tepkisini sürdürüyor. Trump, kendisine ait Truth Social dijital platformundan bir paylaşım yaparak, "İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı" dedi.

Trump, İran'a müzakere masasına dönme ve İsrail'e Lübnan'daki ateşkese saygı duyma çağrısı yapıyor. Bu nedenle Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Axios'un ulaştığı bilgilere göre Trump'ın, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na, "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'ın saldırıları ertelemesini söylediği ileri sürülmüştü.

İRAN SALDIRILARI SONLANDIRDI

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. Açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına yeniden başlaması halinde daha şiddetli saldırılarla karşılık verileceği uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi