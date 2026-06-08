Orta Doğu'da Füze Misillemesine Trump Freni: Netanyahu ile İkinci Görüşme Savaşı Durdurdu

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Orta Doğu'da tansiyonu zirveye çıkaran füze düellosunun ardından küresel diplomasi hattında hareketli saatler yaşanıyor.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın askeri operasyonlarını durdurduğunu ilan etmesinden hemen önce gün içinde ikinci kez acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu görüşmenin ardından İsrail'in misilleme planlarını durdurduğu belirtiliyor.

SALDIRI PLANLARI İPTAL

İsrail’in Kanal 13 televizyonu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı kulis bilgilerine göre, iki liderin ikinci teması doğrudan savaşın gidişatını değiştirdi. Trump ile stratejik bir değerlendirme yapan Netanyahu'nun, İsrail ordusunun akşam ve gece saatlerinde İran’ın iç kesimlerine yönelik düzenlemeyi planladığı kapsamlı hava saldırılarını durdurma kararı aldığı ileri sürüldü.

ATEŞKES DELİNDİ, FÜZELER ATEŞLENDİ

Bölgedeki kritik süreç, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısıyla fitillendi. İran, bu hamleye karşı misilleme yapacağını duyurarak gece saatlerinde üç dalga halinde İsrail’in kuzey kentlerini balistik füzelerle hedef aldı. İsrail ordusunun İran'ın batı ve orta kesimlerine saldırdığını açıklaması üzerine Tahran, füzelerle karşılık vermeye devam etti.

TAHRAN'DAN 'LÜBNAN' ŞARTIYLA GERİ ADIM

İki lider arasındaki yoğun telefon trafiğinin ardından, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten ana birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı'ndan kritik bir açıklama geldi. Karargah, "Siyonist rejime acı verici karşılık verilmiştir" diyerek İsrail'e yönelik askeri operasyonların an itibarıyla durdurulduğunu resmen ilan etti.

Ancak Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda bir sonrakinde çok daha yıkıcı bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA