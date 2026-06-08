Trump’tan Son Dakika Çağrısı: 'İsrail ve İran Karşılıklı Ateşi Derhal Durdurmalı!'

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Ateşkes anlaşmalarının tamamen çökmesiyle birlikte İsrail ve İran arasında başlayan doğrudan füze savaşları küresel dengeleri sarsarken, ABD Başkanı Donald Trump’tan kritik bir son dakika çağrısı geldi.

'DERHAL DURDURUN!'

Donald Trump, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, her iki ülkeye de kesin bir dille seslendi, "İsrail ve İran derhal 'ateş açmayı' durdurmalı" ifadesini kaydetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimlerine düzenlediği bombardımanın detaylarını paylaştı. Ordudan yapılan resmi açıklamada, İran'ın kalbi niteliğindeki "stratejik hava savunma sistemlerini" doğrudan hedef alan devasa bir hava operasyonu gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

TAHRAN'DAN İSRAİL'İN KALBİNE FÜZE YAĞMURU

İsrail'in bu stratejik hamlesine İran kanadının yanıtı ise gecikmedi. Tahran yönetimi, hava savunma sistemlerinin vurulmasının ardından İsrail'in orta ve güney kesimindeki metropol kentleri ile askeri üslerini hedef alan çok dalgalı bir balistik füze taarruzu başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi