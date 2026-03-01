İsrail 100 Bin Yedek Askeri Göreve Çağırdı

İsrail ordusu, İran'la süren çatışma nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
İsrail 100 Bin Yedek Askeri Göreve Çağırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu İran ile devam eden çatışma nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, yedek askerlere en iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli tüm lojistik imkanları hazırlayıp sağlayacağını açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Trump’tan Sürpriz İran Çıkışı: Müzakere Masasına Geri mi Dönülecek? Trump’tan Sürpriz İran Çıkışı
İsrail, İranlı 40 Üst Düzey Komutanı Öldürdüğünü İddia Etti İsrail, İranlı 40 Üst Düzey Komutanı Öldürdüğünü İddia Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü İran'dan Füze Yağmuru: ABD İlk Kayıplarını Açıkladı
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor
Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi Oldu Devrim Muhafızları'nın Yeni Başkomutanı Belli Oldu