İsrail, İranlı 40 Üst Düzey Komutanı Öldürdüğünü İddia Etti

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'da 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti. Ordudan yapılan açıklamada, İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de ölenler arasında olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
İsrail, İranlı 40 Üst Düzey Komutanı Öldürdüğünü İddia Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun dün saldırıların başlatılmasının hemen ardından istihbaratın yönlendirmesiyle Tahran'ın çeşitli bölgelerindeki toplantılara düzenlenen saldırılarda 7 İranlı liderin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İran güvenlik liderliğinin en üst düzey askeri yetkililerinin de aralarında bulunduğu 40 üst düzey komutanın öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiği ve başkent Tahran semalarında hava üstünlüğü sağladığı ileri sürülerek saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Pezeşkiyan: Hamaney'in İntikamını Almayı Görev ve Meşru Hak Görüyoruz Pezeşkiyan: Hamaney'in İntikamını Meşru Hak Görüyoruz
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü İran'dan Füze Yağmuru: ABD İlk Kayıplarını Açıkladı
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor
Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi Oldu Devrim Muhafızları'nın Yeni Başkomutanı Belli Oldu