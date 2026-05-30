İran'dan Hürmüz Uyarısı: İzin Almayan Geçemeyecek

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin Devrim Muhafızları Donanması'ndan izin alması gerektiğini açıkladı. Tahran yönetimi, boğazdaki trafiğe müdahale etmeye çalışan yabancı askeri gemilerin hedef alınacağı da vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır" ifadesi kullanıldı.

'MÜDAHALE EDEN HEDEF ALINACAK'

Açıklamanın devamında "Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunulmaktadır."

Kaynak: AA

