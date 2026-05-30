Pentagon Savaş Butonuna Bastı! 'Gerekirse İran'ı Yine Vururuz'

Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu’nda konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'ın yeni rotasını ilan etti. Hegseth, ABD'nin zengin ülkelerin güvenliğini tek başına finanse etmeyeceğini belirterek küresel ortaklarına gözdağı verdi.

'BEDAVADAN FAYDALANMAK YOK'

Hegseth, Asya-Pasifik bölgesindeki müttefik ve ortak ülkelerin artık savunmada ellerini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Hegseth, ABD'nin Asya'daki müttefik ve ortaklarından savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3.5'ine çıkarmalarını beklediğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Herkesin işin içinde payı olmadığı sürece güçlü bir ittifak olamaz. Zengin ülkelerin savunmasını finanse ettiğimiz dönem kapandı. Himaye devletlerine değil, ortak sorumluluk alacak gerçek ortaklara ihtiyacımız var. Bedavadan faydalanmak bitti."

'İRAN'I YENİDEN VURMAYA HAZIRIZ'

Konuşmasında Orta Doğu'daki gerilime de geniş yer ayıran Hegseth, Tahran yönetimine doğrudan askeri müdahale tehdidinde bulundu. Trump yönetiminin İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek için "güçlü bir anlaşma" peşinde olduğunu ve şu an için "sabırlı" davrandığını hatırlatan Hegseth, müzakerelerin tıkanması halinde silahların konuşacağını söyledi:

"Bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD, İran'a yönelik askeri saldırılara yeniden başlamaya fazlasıyla hazırdır. Gerekirse operasyonları yeniden başlatma kabiliyetimiz ve gücümüz mevcut."

'SİLAH ÜRETİMİNİ 4 KATINA ÇIKARIYORUZ'

Çin'in bölgedeki askeri yığınağı ve genişlemeci politikalarına karşı ABD'nin geri adım atmayacağını belirten Savunma Bakanı, Pekin yönetimine de net bir sınır çizdi.

Hem Orta Doğu'da hem de Pasifik'te aynı anda savaşabilecek güçte olduklarını ilan eden Hegseth, "Savunma sanayimizi hızlandırıyoruz. Çok yakında mühimmat üretimimizi 2, 3, hatta 4 katına çıkaracağız. Hedefimiz barış olsa da Çin'in bu bölgedeki tarihsel varlığımıza saygı duymasında ısrarcıyız ve bunu destekleyecek somut askeri gücü sahada tutacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA