Fransa'nın en önemli düşünürleri arasında gösterilen sosyolog, filozof ve yazar Edgar Morin hayatını kaybetti.

Fransız Düşünür Edgar Morin Hayatını Kaybetti
Fransa'nın en tanınmış entelektüellerinden sosyolog, filozof ve yazar Edgar Morin, 104 yaşında hayatını kaybetti. Morin'in vefatını eşi Sabah Abouessalam Morin duyurdu.

Fransız kamuoyunda 'yüzyılın hafızası' ve 'tüm Fransızların büyükbabası' olarak anılan Morin'in ölümünün ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve akademisyen taziye mesajları yayımladı.

EDGAR MORİN KİMDİR?

8 Temmuz 1921'de Paris'te Edgar Nahoum adıyla dünyaya gelen Morin, Yunanistan kökenli Yahudi bir ailenin çocuğuydu. Ancak yaşamı boyunca kendisini yalnızca etnik ya da dini kimliğiyle tanımlamayı reddederek 'Fransız, Akdenizli ve dünya vatandaşı' olarak nitelendirdi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı Fransız Direnişi'nde yer alan Morin, bu dönemde kullandığı 'Morin' soyadını daha sonra resmen benimsedi. Savaş sonrası gazetecilik yaptı, ardından Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) çalışmalar yürüttü.

Sosyoloji, felsefe ve siyaset bilimi alanlarında önemli eserler kaleme alan Morin, özellikle insanı, toplumu ve doğayı birlikte ele alan 'karmaşık düşünce' yaklaşımıyla dünya çapında tanındı. Çevre sorunları, iklim krizi ve kontrolsüz ekonomik büyümenin sonuçları konusunda yıllar boyunca uyarılarda bulundu.

Onlarca kitaba imza atan Morin, üretkenliğini ileri yaşlarına kadar sürdürdü. Son eserini 2025 yılında yayımlayan düşünür, ardında yalnızca akademik çalışmalar değil, aynı zamanda modern dünyanın sorunlarına ilişkin güçlü bir entelektüel miras bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi

