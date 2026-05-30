Pasifik'te ABD Operasyonu: Bir Tekne Daha Vuruldu, 3 Ölü

ABD ordusu, Karayipler ve Pasifik hattındaki agresif operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneyi doğrudan hedef aldığını duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SOUTHCOM’un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre operasyon 29 Mayıs'ta gerçekleşti. "Terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen şüpheli tekne askeri müdahaleyle vuruldu.

Saldırı sonucunda teknede bulunan 3 kişinin öldürüldüğü bildirilirken, operasyona katılan ABD askeri güçlerinin hiçbir zarar görmediği not düşüldü.

İstihbarat bulgularının, tekneyle Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, ABD güçlerinin zarar görmediği kaydedildi.

'YARGISIZ İNFAZ' ÇATLAĞI

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA